Силовики проверили охрану в Орловской области

В среднем по два протокола было выписано после каждой проверки.

Любопытные данные обнародовала пресс-служба Управления Росгвардией по Орловской области. Сообщается, что в текущем году было проведено более 40 плановых проверок частных охранных организаций, по итогам которых силовики составили около 80 административных протоколов. То есть в среднем одна проверка заканчивается двумя протоколами о выявленных нарушениях. Кстати, всего на территории Орловской области насчитывается более 70 частных охранных организаций.

«Контроль за деятельностью частных охранных организаций входит в полномочия сотрудников правоохранительного ведомства согласно требованиям федерального законодательства, – говорят в Управлении Росгвардии. – Основной целью надзорных мероприятий является проверка лицензионных требований, организации хранения и учета огнестрельного оружия, патронов и спецсредств».

Проверки проводили сотрудники центра лицензионно-разрешительной работы. Они отмечают, что особое внимание в ходе таких мероприятий уделяется «профессиональной пригодности должностных лиц к действиям в условиях, связанных с применением огнестрельного оружия и специальных средств». Также в ведомстве подчеркнули, что в текущем году е было должностных лиц, не прошедших периодическую проверку.

Чуть ранее Управление Росгвардии отчиталось об итогах надзорного рейда, целью которого было «уточнение соблюдения гражданами требований закона «Об оружии». Иными словами, силовики проконтролировали условия хранения оружия, то есть источника повышенной опасности, состояние лицензионно-разрешительных документов, а также провели профилактические беседы с целью недопущения правонарушений в данной сфере. По итогам 73 проверок силовики составили шесть административных протоколов и изъяли шесть единиц оружия из оборота.

ИА «Орелград»