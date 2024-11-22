Конкурс молодежных проектов объявили в Орле

Победителю вручат денежный грант.

Департамент молодежной политики и реализации патриотических проектов Орловской области издал приказ об организации и проведении конкурса молодежных проектов в рамках комплекса процессных мероприятий «Орловщина молодая». Конкурс проведет областное управление молодежной политики совместно с областным центром молодежи «Полет». Цель акции заключается в вовлечении молодежи в общественно-значимую деятельность и повышении ее социальной активности, профилактики негативных проявлений в молодежной среде.

В конкурсе могут принять участие молодежные проекты, подготовленные по следующим направлениям: «Развитие волонтерства и добровольчества», «Профилактика деструктивного поведения среди молодежи», «Популяризация здорового образа жизни в молодежной среде», «Развитие творчества и молодежные медиа» и «Патриотическое воспитание и сохранение традиционных духовно-нравственных ценностей». Для победителей конкурса предусмотрен грант из областного бюджета в размере 139 433 рубля, из которых 121 307 рублей – сумма, выделенная на реализацию молодежного проекта, а 18 126 рублей – сумма 13-процентного налога.

Основными задачами конкурса названы поощрение молодых людей, принимающих активное участие в общественной жизни и умеющих управлять социальными проектами, распространение информации о молодежных проектах в Орловской области. К участию принимаются молодежные проекты граждан Российской Федерации, проживающих на территории Орловской области, в возрасте от 18 до 35 лет. По желанию претендента могут быть предоставлены копии дополнительных материалов, например, рекомендательные, гарантийные письма организаций, дипломы, буклеты и так далее.

Прием заявок уже стартовал, он продлится по 27 ноября 2024 года включительно. В случае если для участия подали документы менее трех претендентов или если к участию допущено менее трех претендентов, конкурс будет признан несостоявшимся. Оценивать молодежные проекты будет специально созданная комиссия, причем на условиях анонимности – члены жюри не будут знать имен авторов работ.

Проекты будут оценивать по ряду критериев, в том числе: актуальность, креативность, эффективность, адресность, практическое применение и возможность реализации проекта на территории Орловской области, масштабность – численность молодых людей, охваченных мероприятиями молодежного проекта, проработанность и софинансирование. В последнем случае важно наличие и размер собственных средств, либо средств организаций-партнеров, а также третьих лиц, которые готовы осуществлять софинансирование молодежного проекта.

ИА «Орелград»