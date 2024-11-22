В Орле могут подорожать льготные проездные

Их стоимость поднимется на 50 рублей.

Вопрос уже одобрен на профильном комитете горсовета (по экономической политике и развитию предпринимательства). Однако решение ещё предстоит утвердить на сессии городского парламента, которая пройдёт 27 ноября.

Ожидается, что цена муниципального льготного проездного билета поднимется с 1 января — с 550 до 600 рублей. Один билет по-прежнему будет давать право на 50 льготных поездок.

Право на его покупку имеют отдельные категории граждан, в том числе, члены семей участников СВО. В связи с этим председатель комитета Владимир Бутусов предложил администрации города проработать вопрос отмены лимита на бесплатные поездки для орловцев, которые являются родственниками бойцов, принимающих или принимавших участие в специальной военной операции. Об этом сообщает пресс-служба городского совета.

Что касается льготного проездного на дачные маршруты, то в будущем году его стоимость составит 350 рублей. По крайней мере, такую цену согласовал комитет.

Отметим, что также члены комитета утвердили повышение стоимости проезда в общественном транспорте.

ИА «Орелград»