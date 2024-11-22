В Орле исправляют нарушения, допущенные при ремонте Красного моста

Часть из них уже устранена.

Информацию о принятых мерах по итогам контрольного мероприятия «Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на реконструкцию «Красного моста» в городе Орле» обнародовала региональная Контрольно-счетная палата. Представление было направлено по мотивам проверки в адрес муниципального казенного учреждения «Объединенный муниципальный заказчик города Орла». По результатам его исполнения была проведена претензионная работа в отношении подрядчика – ООО «УПМК-22».

Сообщается, в частности, что были устранены нарушения при выполнении работ (они были приведены в соответствие с требованиями строительных норм и стандартов) на сумму 0,9 миллиона рублей. Также заказчик направил в суд исковое заявление о взыскании с ООО «УПМК-22» необоснованного обогащения на сумму 103,3 миллиона рублей. Представлено подтверждение фактически понесенных подрядчиком непредвиденных затрат на сумму 26,3 миллиона рублей, исключены из актов выполненных работ принятые работы на сумму 29,8 миллиона рублей.

Как уже рассказывал «Орелград», проверка реконструкции Красного моста была плановой. Работы проводились в рамках государственной программы «Развитие транспортной системы в Орловской области». В целом на Красный мост за период с 2020 года по 2024 год было направлено 2,076 миллиарда рублей. По результатам контрольного мероприятия был установлен факт завышения стоимости объекта в связи с применением коэффициентов при учете затрат на строительство титульных временных зданий и сооружений, затрат на производство работ в зимнее время в размерах, не соответствующих утвержденным проектно-сметной документацией. Общая сумма таких нарушений составила 17,852 миллиона рублей.

Также в отчете КСП говорилось о завышении стоимости объекта в связи с расчетной ошибкой на сумму 7,638 миллиона рублей, об оплате непредвиденных затрат подрядчика с превышением размера, установленного сметой контракта на сумму 419,5 тысячи рублей, об оплате невыполненных работ на сумму 3,913 миллиона рублей, об оплате работ, выполненных с нарушением требований строительных норм и стандартов, на сумму 914,99 тысячи рублей. Были вскрыты и другие нарушения и недостатки.

ИА «Орелград»