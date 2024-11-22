Священник Павел Островский «раскрутил» орловскую настолку

22.11.2024 | 11:39 Новости, Общество

После поста в его соцсетях продажи пошли вверх.

Фото: orel-region.ru

Известный православный священник Павел Островский опубликовал в своих социальных сетях пост, где высоко оценил настольную игру «Крестьянские бега», созданную в Орловской области. После этого спрос на неё значительно вырос. Об этом рассказала одна из создателей «Бегов» – Надежда Рипинская, Директор АНО «Мастерская творческих инициатив «Дваслова»».

«ДЕСЯТКИ сообщений от подписчиков отца Павла с запросом купить игру! Иииии – второй тираж «Крестьянских бегов» к 12 часам сегодняшнего дня ПРОДАН, друзья», – поделилась орловчанка.

Сам Островский рассказал, что игру подарили ему во время одного из приездов в Орёл. Сначала её оценила семья священника, а потом и он сам. «Это очень позитивная и простая игра — проверено! Особо понравилось, что она сделана в русском стиле и с юмором», — отметил Островский.

В последний раз он приезжал в Орёл в октябре этого года.

Отметим, что «Крестьянские бега» презентовали на ВДНХ в рамках выставки «Россия».

ИА «Орелград»


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