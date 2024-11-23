Администрация Должанского района решила судиться с УФАС

Чиновникам не понравилась реакция антимонопольного органа.

Арбитражный суд Орловской области рассмотрел в открытом судебном заседании дело по заявлению администрации Должанского района к региональному Управлению Федеральной антимонопольной службы. Чиновники просили признать недействительным решение антимонопольщиков, вынесенное минувшим летом в отношении брянской компании «Сельхозстрой». Должанские власти хотят увидеть эту компанию в реестре недобросовестных поставщиков.

Из материалов дела следует, что в декабре 2023 года администрацией Должанского района в сети было размещено извещение о проведении электронного аукциона на капитальный ремонт автомобильной дороги местного значения в деревне Косоржа. Начальная максимальная цена контракта была установлена в размере 1,898 миллиона рублей. На участие в аукционе было подано две заявки, которые были признаны соответствующими требованиям и допущены к участию. Победителем аукциона было признано ООО «Сельхозстрой», цена контракта составила 1,784 миллиона рублей.

Контрактом также были установлены календарные сроки выполнения работ: начало работ было запланировано на 2 мая 2024 года, окончание – на 30 июня 2024 года. А 2 июля 2024 года заказчик принял решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, направил его подрядчику и разместил в Единой информационной системе (ЕИС). Материалы администрация Должанского района также направила в УФАС России по Орловской области, потребовав включить сведения о «Сельхозстрое» в реестр недобросовестных поставщиков, подрядчиков и исполнителей.

Местные чиновники указали, что компания не исполнила контракт на капитальный ремонт автомобильной дороги местного значения. Комиссия Управления ФАС рассмотрела поступившие обращение, но отказала во включении сведений о «Сельхозстрое» в реестр недобросовестных поставщиков. Не согласившись с этим решением, администрация Должанского района обратилась в арбитражный суд, требуя признать его недействительным и обязать ответчика включить в реестр недобросовестных поставщиков сведения об ООО «Сельхозстрой».

Однако суд счел действия антимонопольщиков законными. Он обратил внимание на такой факт: комиссия УФАС пришла к выводу, что «приемка-передача строительной площадки подрядчику заказчиком надлежащим образом осуществлена не была». По такой логике, не подрядчик, а заказчик не исполнил часть своих обязательств по контракту. В удовлетворении иска было отказано, но должанские чиновники могут попытать счастья в апелляционной инстанции.

ИА «Орелград»