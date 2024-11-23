В Орле рассказали, как спастись от банкротства

Сохранить действующий бизнес поможет мировое соглашение.

Управление Федеральной налоговой службы России по Орловской области рассказало жителям региона о том, как сохранить свой бизнес в рамках дел о банкротстве. В ведомстве напомнили о том, что действующим законодательством предусмотрена процедура мирового соглашения между должником и кредиторами, которая может применяться на любой стадии рассмотрения банкротного дела. Основная задача – восстановление платежеспособности должника и удовлетворение требований кредиторов.

«Мировое соглашение позволяет сохранить имущество и рабочие места, избежать банкротства с последующей ликвидацией и продолжить ведение хозяйственной деятельности», – говорят в Управлении ФНС. Однако стоит знать о том, что при заключении мирового соглашения с налоговым органом предусмотрены обязательные условия, в том числе полное погашение требований об уплате обязательных платежей ежемесячно, пропорционально, равными долями в течение года с даты утверждения мирового соглашения судом.

«При этом годичный срок может быть увеличен до 3 лет при наличии заключения (письменного обращения) региональных органов власти», – уточнили в налоговой службе. Еще одним обязательным условием является начисление процентов в размере ставки рефинансирования, установленной Центральным банком РФ, на сумму основного долга. Также предусмотрена обязанность должника безусловно и в сроки, предусмотренные действующим законодательством, исчислять и уплачивать текущие платежи. Должник или третье лицо должно также предоставить обеспечение исполнения обязательств в виде залога, поручительства либо банковской гарантии.

«Диалог с добросовестными должниками по заключению мировых соглашений является одним из приоритетных направлений в деятельности налоговых органов Орловской области, – отмечают в УФНС. – В целях реструктуризации задолженности и предупреждения банкротства действует центр компетенции по согласительным процедурам между должниками и кредиторами «Площадка реструктуризации долга».

На этой площадке должники и кредиторы при содействии налогового ведомства могут найти оптимальный путь урегулирования образовавшейся задолженности, пересмотреть условия и составить план погашения долга без санкций. К слову, по данным УФНС, за три квартала 2024 года сумма поступлений от предприятий и граждан, находящихся в процедурах банкротства, в Орловской области составила 231 миллион рублей, что на 90 миллионов рублей, или на 63,8 процента больше уровня аналогичного периода прошлого года.

ИА «Орелград»