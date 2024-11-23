Эффективность федеральных законов оценят в Орле

Соответствующее распоряжение издал губернатор Орловской области.

Губернатор Андрей Клычков утвердил план мониторинга правоприменения в Орловской области на 2025 год. Распоряжение принято в целях реализации соответствующего указа президента Российской Федерации и распоряжения правительства страны. Губернатор Клычков рекомендовал средствам массовой информации и институтам гражданского общества, а также органам местного самоуправления присоединиться к данному процессу.

Они вправе в срок до 1 апреля 2026 года направить свои предложения о необходимости принятия, издания, изменения или признания утратившими силу, то есть отмены, законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Орловской области. Иными словами, желающим предлагается оценить, как на практике работают определенные законы, и если работают они неэффективно или малоэффективно, то подсказать законодателям на высшем уровне, что нужно исправить либо что исправить уже ничего нельзя.

В плане, утвержденном губернатором, указаны конкретные законодательные акты, которые будут подвергнуты общественному мониторингу. Прежде всего, в план включено законодательство о защите имущественных и жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Базовым здесь является Федеральный закон № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». Принят он был еще в 1996 году и, не исключено, местами морально устарел.

Соответственно, мониторить можно нормативные правовые акты правительства Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти и органов государственной власти Орловской области, которые связаны с исполнением гарантий прав детей-сирот. Также мониторинг охватит законодательство о социальной поддержке семей с детьми, в том числе федеральные законы «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей», «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» и так далее.

Еще одной актуальной темой станет ревизия законодательства о реализации прав военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания, на жилищное обеспечение. Обсудить, в том числе, предлагается закон «О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих». Мониторинг также затронет осуществление образовательной деятельности на территориях инновационных научно-технологических центров. Соответствующий федеральный закон был принят в 2017 году.

ИА «Орелград»