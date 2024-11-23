Чиновники сдадут землю в аренду на 66 месяцев

Организатором аукциона является департамент имущества.

Департамент государственного имущества и земельных отношений Орловской области объявил о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка. Оператором электронной торговой площадки является АО «Сбербанк-АСТ». С победителя электронного аукциона может быть взыскана плата оператору за участие в размере одного процента начальной цены предмета аукциона, но не более чем 7,5 тысячи рублей без учета налога на добавленную стоимость.

Аукцион будет проведен 17 декабря 2024 года в 10 часов 00 минут по московскому времени. Победитель получит право на заключение договора аренды земельного участка, находящегося в государственной собственности Орловской области. Земля расположена во Мценском районе, на территории Отрадинского сельского поселения. Площадь участка составляет 13 364,8 квадратных метров, категория – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – ремонт автомобилей, склад. Ограничений прав на земельный участок не зарегистрировано.

Срок действия договора аренды земельного участка рассчитан на 66 месяцев. Начальная цена лота представляет собой начальный размер ежегодной арендной платы по договору, она установлена в размере 99 000 рублей. Величина повышения начальной цены предмета аукциона, то есть «шаг аукциона», составит 2970 рублей. Желающим поторговаться за эту земли надо будет внести на счет оператора электронной площадки задаток в сумме 19 800 рублей. Проигравшим его после аукциона вернут. Прием заявок уже стартовал, он продлится до 18 часов вечера 11 декабря 2024 года.

Из описания лота следует, что земельный участок расположен в территориальной зоне П1 – зона объектов производственно-делового и складского назначения. Предельное количество этажей и предельная высота зданий, строений и сооружений, равно как и максимальный процент застройки в границах земельного участка не ограничены. Правда, участок частично охватывает зону с особым режимом использования – речь идет об охранной зоне высоковольтной линии «Отрада – Болхов», проходящей по территории Мценского района. При этом имеется возможность подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, за исключением сетей электроснабжения.

ИА «Орелград»