Количество орловцев пополнят за небольшие деньги

Переселение соотечественников обойдется казне в 190 тысяч рублей.

Правительство Орловской области внесло изменения в паспорт государственной программы «Оказание содействия добровольному переселению в Орловскую область соотечественников, проживающих за рубежом» на 2020-2026 годы. Решение принято в целях поддержания нормативной правовой базы в актуальном состоянии. В частности, в новой редакции утверждены объемы и источники финансирования программы. Так, общий объем финансирования, с учетом затрат за 2020-2024 годы, из средств областного бюджета составляет 193,1 тысячи рублей. Так, финансирование текущего года составило 13,5 тысячи рублей, в 2025 году область выделит 31,5 тысячи рублей, в 2026 году – ровно 40 тысяч рублей.

Объем финансирования программы из средств федерального бюджета составляет 2,348 миллиона рублей, в том числе: 2024 год – 136,5 тысячи рублей, 2025 год – 318,5 тысячи рублей, 2026 год – 360 тысяч рублей. На реализацию мероприятий программы возможно привлечение дополнительных средств из федерального бюджета в виде субсидий бюджету Орловской области. Выделяются эти деньги на оказание дополнительных гарантий и мер социальной поддержки участникам государственной программы и членам их семей, предоставленных на основании соглашения между Министерством внутренних дел РФ и правительством Орловской области.

Главным распорядителем средств областного бюджета, направляемых на реализацию данной программы, является Департамент социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области. К слову, за 9 месяцев 2024 года участниками указанной программы стали 45 соотечественников – граждане Армении, Казахстана, Латвии, Туркменистана и Узбекистана. По данным департамента социальной защиты, всего на 2024 год госпрограммой предусмотрено переселение на территорию региона 60 соотечественников, проживающих за рубежом.

«В 2024 году в рамках госпрограммы впервые введен институт репатриации, – сообщили ранее по этому поводу в пресс-службе губернатора. – Репатрианты – это соотечественники, выходцы из России или те, чьи родственники проживали на территории нашей страны в различные исторические периоды. Они вправе выбрать любой субъект России для переселения. Для них определен максимально упрощенный порядок возвращения, а также приобретения российского гражданства. Участникам программы оказывается содействие в поиске подходящей работы, организации профориентации».

ИА «Орелград»