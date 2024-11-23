Кромского чиновника наказали рублем

К административной ответственности нарушителя привлекло УФАС.

Сотрудник управления муниципальным имуществом и земельными отношениями Кромского района привлечен за нарушение части 1 статьи 17 Закона «О защите конкуренции» при проведении торгов по продаже земельного участка. Об этом сообщила пресс-служба регионального Управления Федеральной антимонопольной службы. За указанное нарушение предусмотрена административная ответственность в соответствии со статьей 14.9 КоАП РФ. Сообщается, что чиновника уже наказали, но конкретную сумму наложенного штрафа в ведомстве не назвали.

«В соответствии с частью 1 статьи 14.9 КоАП РФ, бездействие должностных лиц органов местного самоуправления, которые не допустимы в соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации и приводят или могут привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 15 000 до 50 000 рублей», – такие справочные данные привела пресс-служба Орловского УФАС.

Напомним, что данное антимонопольное дело рассматривалось специальной комиссией, решение по нему было издано в октябре. Дело было заведено по жалобе на действия администрации Кромского района при проведении торгов по продаже земельного участка, с видом разрешенного использования (ВРИ): «аптека». Комиссия установила, что местная администрация зарегистрировала земельный участок с ВРИ, не соответствующий классификатору.

А в извещении о проведении электронного аукциона и наименовании предмета аукциона и вовсе указала разные ВРИ. Так, в извещении он был указан как «объекты торговли», в наименовании – «аптека». Как пояснила ранее пресс-служба УФАС, организаторы торгов не указали в извещении ограничения, имеющиеся на земельном участке, но указали информацию о возможности подключения к сетям инженерно-технического обеспечения, чем ввели в заблуждение участников электронного аукциона, в том числе потенциальных. Комиссия сочла, что все это привело к нарушению прав и законных интересов потенциальных участников.

ИА «Орелград»