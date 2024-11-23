В Болхове рассказали, как были потрачены 202 миллиона

Итоги реализации национальных проектов за 2020-2024 годы подвели в районе.

На сайте администрации Болховского района появился краткий отчет о реализации национальных проектов. «Подходит к концу 2024 год, а значит, настало время подвести промежуточные итоги реализации национальных проектов, запущенных президентом России Владимиром Владимировичем Путиным в 2018 году, – с таких слов начинается отчет. – За период с 2020 по 2024 год в районе активно реализовывались следующие национальные проекты: «Жилье и городская среда», «Образование», «Культура», «Экология», «Здравоохранение».

Сообщается, что общий объем средств, выделенных району на реализацию национальных проектов в 2019-2023 годах, составил 202,1 миллиона рублей. На что же были потрачены эти деньги? В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» были благоустроены 28 дворовых территорий и восемь общественных территорий, а еще две территории были благоустроены в рамках Всероссийского конкурса лучших проектов благоустройства малых городов. Проекты их благоустройства стали победителями конкурса.

«Благодаря реализации национального проекта «Здравоохранение» в деревне Герасимова был построен новый современный ФАП, капитально отремонтирован Хуторской ФАП, приобретен современный рентгенологический комплекс, новые автомобили скорой помощи, передвижной ФАП, анализатор гемоглобина. В программе «Земский доктор» участвуют один врач и один фельдшер», – перечисляется в отчете.

В рамках национального проекта «Образование» в девяти школах Болховского района были созданы центры цифрового и гуманитарного профиля «Точка роста». Также были капитально отремонтированы спортивный зал и открыта спортивная площадка, приобретено оборудование для школьных спортивных клубов, обновлен автопарк школьных автобусов. Пять местных учителей стали участниками проекта «Земский учитель» и сейчас трудятся в школах района.

«Благодаря реализации национального проекта «Экология» было приобретено 19 контейнеров для раздельного сбора ТКО, – говорится в отчете. – За счет средств, выделенных в рамках национального проекта «Культура», был проведен капитальный ремонт Кобылинского СДК, что позволило улучшить материально-техническое обеспечение Болховского краеведческого музея. За относительно короткий период времени национальные проекты стали более доступны и понятны большинству граждан России, что также подтверждается общественным запросом на продолжение их реализации».

ИА «Орелград»