Рынок в Ливнах принес прибыль после реорганизации

Отчет о работе нового предприятия заслушали в мэрии.

Как сообщает администрация города Ливны, с докладом на оперативном совещании при главе города выступил директор акционерного общества «Торговый комплекс – Центральный» Виталий Збродько. Он рассказал о текущих результатах деятельности торгового предприятия в 2024 году. Предприятие является относительно новым – раньше оно имело статус муниципального унитарного предприятия, заведовавшего в том числе муниципальным рынком, но в этом году было реорганизовано в соответствии с новыми требованиями федерального законодательства к МУПам.

«Основным событием года является проведенное акционирование нашего предприятия в кратчайшие сроки, уже в мае месяце мы завершили это мероприятие полностью и объявили себя с 13 мая 2024 года акционерным обществом «Торговый комплекс – Центральный», – отметил Виталий Збродько. – Предприятие работает прибыльно и стремится соответствовать требованиям времени. Организация проводит работу по модернизации и благоустройству территории, замене устаревших торговых объектов, киосков на более эстетичного дизайнерского решения, более комфортному зонированию участков».

Докладчик отметил и то, что уже в новом статусе предприятие занялось оптимизацией управленческой деятельности. Что касается результатов работы, то в этом году чистая прибыль составила 3 миллиона рублей. Не обошел вниманием докладчик и тот факт, что арендная плата за торговые места держалась на одном уровне с 2017 года. Однако в 2023 году было решено ее поднять на 5 процентов, что Збродько связал с ростом МРОТ. Плановые отчисления в бюджет города проводятся в соответствии с нормативными документами, добавил он.

«Организация активно участвует в благотворительной деятельности, в том числе проводит большую работу по сбору и формированию гуманитарной помощи нашим бойцам, – рассказал также Виталий Збродько. – Предприниматели и сотрудники акционерного общества кроме денежных пожертвований, которые уже составили более 480 тысяч рублей, безвозмездно комплектуют посылки и грузы для ливенцев в зону проведения СВО (одежда, обувь, продукты и другие товары). У центрального входа на рынок установлен ящик для сбора пожертвований от посетителей «Помоги бойцам СВОим ливенцам».

ИА «Орелград»