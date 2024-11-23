Жители Орловского округа внесли в бюджет почти полмиллиарда рублей

Налог на доходы физических лиц стал основным источником поступлений в казну.

Администрация Орловского муниципального округа отчиталась об исполнении бюджета за 9 месяцев 2024 года. Доходы за это время сложились в сумме 1,838 миллиарда рублей, что составляет 71,4 процента от годового плана. Из них налоговые доходы исполнены на 81,8 процента от плана года, неналоговые доходы – на 84,4 процента, безвозмездные поступления – на 65,7 процента. В структуре поступлений доходной части бюджета муниципального округа налоги составили 33,7 процента, их было собрано на общую сумму 619,975 миллиона рублей.

Доля неналоговых доходов составила всего 5,9 процента, или 107, 592 миллиона рублей, доля безвозмездных поступлений, в основном из бюджета области, – 60,4 процента, или 1,11 миллиарда рублей. Основным налоговым источником доходов бюджета муниципального округа традиционно стал налог на доходы физических лиц, поступления которого за 9 месяцев 2024 года сложились в сумме 426,82 миллиона рублей. Доля НДФЛ в структуре налоговых доходов составляет 68,8 процента. Она может еще возрасти, поскольку сбор НДФЛ в этом году идет темпами, превышающими запланированные показатели.

Имущественные налоги обеспечили 12,2 процента объема собственных доходов бюджета муниципального округа. Поступления по ним за три квартала оставили 88,65 миллиона рублей, в том числе по земельному налогу – 75,85 миллиона рублей, по налогу на имущество физических лиц – 12,79 миллиона рублей. Налоги на совокупный доход обеспечили 8,2 процента объема собственных доходов бюджета муниципального округа, в абсолютном выражении было собрано 59,58 миллиона рублей. В частности, поступления по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, составили 20,092 миллиона рублей, что, кстати, составило 98,1 процента к годовому плану.

План сборов по единому сельскохозяйственному налогу и вовсе оказался превышен на 91,7 процента, он пополнил казну на 14,92 миллиона рублей. Поступления по налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы налогообложения, принесли в местный бюджет весомые 24,46 миллиона рублей, в данном случае годовой плане уже превышен на 32,2 процента. Сборы от акцизов по подакцизным товарам и продукции, производимым на территории Российской Федерации, составили 42,4 миллиона рублей. Кстати, они формируют Дорожный фонд муниципального округа.

ИА «Орелград»