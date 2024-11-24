Мценские чиновники получат незапланированные премии?

Во Мценске придумали, как потратить грант от губернатора.

Администрация города Мценска утвердила «Порядок расходования средств гранта за достижение наилучших значений показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления». Поясним, что каждый год в Орловской области определяют победителей своего рода конкурса – лучшие город, район и округ по итогам работы местных властей. Оценивают чиновников на местах по большому количеству критериев, число и содержание которых также меняется практически ежегодно.

В этом году итоги «состязания» были подведены в конце октября. Правительство региона издало тогда постановление «О предоставлении грантов муниципальным образованиям Орловской области в целях содействия достижению и (или) поощрения достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления муниципальных, городских округов и муниципальных районов Орловской области по итогам 2023 года».

В номинации среди городов победу одержал Мценск, сумма гранта для которого составила 1,75 миллиона рублей. Кстати, среди муниципальных районов в этом году первенствовал Мценский район, которому из областного бюджета выделили за победу 1,68 миллиона рублей, а Орловский муниципальный округ (сумма гранта – 1,569 миллиона рублей) первенствовал среди муниципальных округов. Правда, других муниципальных округов в Орловской области пока нет.

Что касается Мценска, то местная администрация распорядилась поделить полученный из областного бюджета грант на две части. Первая часть расходуется на материальное поощрение работников органов местного самоуправления города Мценска, вторая – на текущий ремонт здания МКУ «ЕДДС города Мценска и АХС администрации города Мценска». Использование средств гранта, согласно постановлению властей, осуществляется по плану, в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд» и Трудовым кодексом Российской Федерации.

Администрация города Мценска должна будет отчитаться перед собственным финансовым управлением об использовании средств гранта. В частности, к отчету должны быть приложены копии актов органа местного самоуправления о материальном поощрении и копии муниципальных контрактов на ремонт.

ИА «Орелград»