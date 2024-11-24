Доля убыточного бизнеса возросла в Орловской области

В минусовой зоне оказались строители и коммунальщики.

В январе-августе 2024 года, по оперативным данным Орелстата, сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций Орловской области в действующих ценах составил 22,341 миллиарда рублей. Статистики подсчитали, что за отчетный период времени 197 орловских предприятий получили прибыль в размере 26,576 миллиарда рублей, а 83 предприятия имели убыток на сумму 4,235 миллиарда рублей. Доля убыточных организаций по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года возросла на 4,2 процентных пункта и составила 29,6 процента.

В минусовой зоне оказалось сразу несколько отраслей. Например, отрицательное сальдо в размере 148,1 миллиона рублей сложилось в строительной отрасли. Минус 24 миллиона рублей – такое сальдо показали сферы водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов, а также сфера ликвидации загрязнений. Транспортировка и хранение продемонстрировали сальдо в минус 18,1 миллиона рублей, также минус в 1,5 миллиона рублей зарегистрирован в административной деятельности.

Тем временем правительство региона сообщило, что по налогу на прибыль организаций поступления за 9 месяцев 2024 года сложились в объеме 6,217 миллиарда рублей и снизились к аналогичному периоду 2023 года на 1,142 миллиарда рублей, или на 15,5 процента. Данный результат власти объясняют снижением налоговой базы по декларациям за 2023 год и первое полугодие текущего года по ряду налогоплательщиков Орловской области. Другой причиной названо снижение поступлений от организаций, состоящих на учете в Межрегиональных инспекциях ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам.

Напомним, что статистика рентабельности приведена без учета представителей малого предпринимательства, кредитных и некредитных финансовых организаций, государственных и муниципальных учреждений. Орелстат также сообщил, что в январе-сентябре 2024 года оборот организаций Орловской области сложился в сумме 601,7 миллиарда рублей, что на 15 процентов больше, в действующих ценах, чем в соответствующем периоде 2023 года. Данные по этому показателю представляют совокупность организаций с соответствующим основным видом деятельности и отражают их коммерческую деятельность.

ИА «Орелград»