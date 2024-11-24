Мценским чиновникам приказали повысить эффективность работы

Городские власти велели повысить ряд целевых показателей.

Глава города Мценска Николай Кочетаев утвердил план мероприятий по улучшению значений отдельных показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления. Решение приято «в целях дальнейшего совершенствования муниципального управления, повышения результативности деятельности органов местного самоуправления, улучшения достигнутых значений во всех сферах деятельности и показателей в рейтинге, по которым муниципальное образование является аутсайдером или находится в списке отстающих муниципальных образований»,

Так, местным чиновникам приказано усилить спектр информационных, консультационных и правовых услуг представителям малого и среднего предпринимательства и активизировать работу по созданию объектов, относящихся к инфраструктуре поддержки малого и среднего бизнеса. Решать эту задачу во Мценске собираются, прежде всего, путем вовлечения в хозяйственный оборот неиспользуемых земельных и производственных площадей. Планируется усилить работу по продвижению инвестиционных возможностей для потенциальных инвесторов.

Кроме того, чиновникам приказано осуществлять индексацию заработной платы работников муниципальных учреждений с учетом сложившейся инфляции для обеспечения роста реальной заработной платы, проводить мониторинг своевременности выплаты и уровня среднемесячной заработной платы, заодно повышая квалификационную категорию работникам муниципальных учреждений. Целый ряд поручений дан в сфере физической культуры и спорта.

Например, чиновникам приказано активизировать работу по созданию для всех категорий и групп населения условий для занятий физкультурой и спортом, в том числе повышению уровня обеспеченности населения объектами спорта. Для этого планируется привлекать инвестиции в строительство спортивных объектов, в том числе за счет вхождения в государственную программу «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации».

План предусматривает продолжение строительства физкультурно-спортивных комплексов, плоскостных сооружений, объектов городской и рекреационной инфраструктуры, приспособленных для занятий физической культурой и спортом – скейт-площадок, велодорожек, площадок с тренажерами и др., причем такие объекты должны возводиться в шаговой доступности по месту жительства. Важный пункт плана: чиновникам предписано не допускать ликвидации и реорганизации спортивных и детско-юношеских спортивных школ.

Более того, Николай Кочетаев велел принять меры по увеличению штатной численности тренеров-преподавателей в муниципальных учреждениях дополнительного образования. В сфере муниципального управления градоначальник поручил уделять особое внимание укреплению доходной базы местного бюджета и принимать все необходимые меры для погашения имеющейся просроченной кредиторской задолженности по оплате труда и недопущения образования новой задолженности.

Среди других поручений можно отметить задачу по формированию сегмента строительства стандартного жилья, в том числе малоэтажного. Цель проекта заключается в повышении доступности жилья для семей со средним уровнем доходов. Тут предполагается строить инфраструктуру для развития индивидуального жилищного строительства.

ИА «Орелград»