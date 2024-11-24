Орловская полиция задержала 148 беглецов

Также правоохранители отыскали 39 пропавших без вести.

Региональное Управление МВД сообщило о состоянии оперативной обстановки в Орловской области за 10 месяцев 2024 года. По данным ведомства, за указанное время органами внутренних дел во взаимодействии с другими правоохранительными ведомствами было раскрыто 2564 преступления, в том числе 808 преступлений, относящихся к категории тяжких и особо тяжких. Выявлено 1975 человек, их совершивших. Благодаря принятым мерам оперативно-розыскного характера за 10 месяцев было задержано 148 подозреваемых, скрывшихся от следствия, дознания и суда. Установлено местонахождение 39 человек, которые числились пропавшими без вести.

«В целях активизации розыска лиц, обвиняемых, подозреваемых в совершении преступлений и скрывшихся от органов дознания, следствия и суда, а также лиц, пропавших без вести, и установления личности неопознанных трупов в период с 23 по 24 октября текущего года был проведен второй этап оперативно-профилактического мероприятия «Розыск», в ходе которого разыскано 11 преступников, установлено местонахождение семи безвестно пропавших лиц, установлены личности двух неопознанных трупов», – следует из информации ведомства.

В пресс-службе УМВД ранее уточнили, что в мероприятии также принимали участие представители региональных управлений ФСИН и ФССП. Из числа 11 задержанных подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, пятеро разыскивались за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, трое – за кражи. В качестве примера в ведомстве привели задержание сотрудниками уголовного розыска мужчины 1982 года рождения.

Он находился в межгосударственном розыске по подозрению в совершении мошенничества. Мужчина был задержан в городе Орле, он оказался гражданином одной из стран ближнего зарубежья. На основании постановления Заводского районного суда города Орла иностранец был заключен под стражу. «Полицейские продолжат работу по розыску подозреваемых и без вести пропавших лиц», – заверили в пресс-службе УМВД.

ИА «Орелград»