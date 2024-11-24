Окружным чиновникам посоветовали не тянуть с освоением денег

Ряд ценных рекомендаций мэрии дали местные депутаты.

Орловский окружной Совет народных депутатов заслушал и принял к сведению информацию об исполнении бюджета Орловского муниципального округа за 9 месяцев 2024 года. По доходам он сложился в сумме 1,838 миллиарда рублей, по кассовым расходам – в сумме 1,781 миллиарда рублей. Таким образом, бюджет исполнен с профицитом в сумме 56,674 миллиона рублей. Данный факт не ускользнул от внимания депутатов, которые в своем решении рекомендовали получателям средств бюджета муниципального округа исключить факты несвоевременного освоения выделенных им денег.

Кроме того, получателям средств депутаты настоятельно советуют обеспечить своевременное размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для муниципальных нужд в соответствии с лимитами бюджетных обязательств. Еще одна рекомендация звучит так: обеспечить заключение и оплату муниципальных контрактов, подлежащих исполнению за счет средств бюджета муниципального округа, в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств и с учетом принятых и неисполненных обязательств.

Главным администраторам доходов бюджета народные избранники посоветовали «принять меры по выполнению показателей по поступлению налоговых и неналоговых доходов, а также взысканию недоимки по платежам в бюджет муниципального округа и предупреждению ее образования по текущим платежам». Администрации округа рекомендовано принимать меры к оптимизации бюджетных расходов. Возвращаясь к бюджету, отметим, что расходы за 9 месяцев 2024 года были исполнены на 61,2 процента к годовому плану.

Затраты в рамках муниципальных программ составили 1,513 миллиарда рублей, или 84,9 процента от всех расходов. Таким образом, затраты в рамках непрограммной части бюджета муниципального округа составили 15,1 процента, или 268,194 миллиона рублей. В отчете сказано, что структура расходов бюджета по итогам трех кварталов округа характеризуется социальной направленностью. Так, удельный вес расходов на социальную сферу в их общем объеме составил 55,7 процента, или 992,285 миллиона рублей. При этом расходы на выплату заработной платы с начислениями составили 875,065 миллиона рублей, на оплату коммунальных услуг – 57,3 миллиона рублей, на питание воспитанников и обучающихся муниципальных образовательных учреждений – 37,55 миллиона рублей.

ИА «Орелград»