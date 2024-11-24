Во Мценске усилят борьбу с нелегальной занятостью

Администрация города создала для этого специальную рабочую группу.

Администрация города Мценска распорядилась о создании рабочей группы межведомственной комиссии по противодействию нелегальной занятости. Решение принято в соответствии с постановлением правительства Орловской области, а также в целях реализации плана мероприятий по снижению уровня нелегальной занятости и легализации трудовых отношений в городе Мценске. Персональный состав рабочей группы утвердил глава города Николай Кочетаев.

В неё вошло девять человек, председателем нового коллегиального органа стал Сергей Сафронов, заместитель главы администрации города по экономике и финансам. Интересы работников и работодателей в составе группы будет отстаивать Нина Гагарина, председатель Координационного совета организаций профсоюзов города Мценска и Мценского района. Также в состав группы включены специалисты городской администрации, налоговой службы и центра занятости населения.

Согласно распоряжению мэрии, рабочая группа является постоянно действующим координационным органом, осуществляющим свои полномочия во взаимодействии с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти в Орловской области, правоохранительными органами и представителями профсоюзных организаций. Ее основными задачами станут мониторинг и анализ результатов работы по противодействию нелегальной занятости на территории города Мценска, выработка предложений по легализации трудовых отношений, повышению собираемости и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет города и государственные внебюджетные фонды.

На своих заседаниях члены рабочей группы будут рассматривать вопросы о состоянии нелегальной занятости в местных организациях и о новых мерах по противодействию этому явлению. Рабочая группа получила право запрашивать необходимые ей материалы у территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, территориальных отделений государственных внебюджетных фондов, организаций независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности.

Также рабочая группа вправе рассматривать на своих заседаниях ситуации, связанные с осуществлением трудовой деятельности в нарушение установленного трудовым законодательством порядка оформления трудовых отношений. Информацию о результатах деятельности рабочей группы обещают публиковать в открытом доступе на официальном интернет-сайте администрации города Мценска.

ИА «Орелград»