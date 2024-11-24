В Орловском округе сделают акцент на налогах

Стабильное функционирование налоговой системы станет приоритетом.

Администрация Орловского муниципального округа утвердила основные направления своей налоговой политики. Из документа следует, что в ближайшие три года ее приоритетом будет являться эффективное и стабильное функционирование налоговой системы, обеспечивающее бюджетную устойчивость в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Основным направлением налоговой политики станет укрепление доходной базы и мобилизация в бюджет имеющихся резервов. Решать задачу власти планируют путем совершенствования нормативно-правовых актов муниципального округа о налогах, усиления мер по укреплению налоговой дисциплины, совершенствования алгоритма взаимодействия с налоговыми органами с учетом внедрения института единого налогового счета.

Также планируется проведение мероприятий по легализации налоговой базы по налогу на доходы физических лиц и контроля за постановкой на налоговый учет организаций по месту осуществления деятельности на территории Орловского муниципального округа. Обещают власти продолжение работы по расширению налоговой базы по имущественным налогам. В данном случае речь идет о выявлении и включении в налогооблагаемую базу недвижимого имущества и земельных участков, которые до сих пор не зарегистрированы или зарегистрированы с указанием неполных сведений, необходимых для исчисления налогов.

Планом предусмотрено проведение ежегодной оценки эффективности налоговых расходов с последующим формированием предложений по сокращению или отмене неэффективных налоговых льгот и преференций, установленных соответствующими нормативно-правовыми актами Орловского муниципального округа о налогах, пересмотру условий их предоставления. Традиционно неэффективно используемое имущество будут включать в программу приватизации. Запланирована и такая мера, как «распространение на территории Орловского муниципального округа механизмов инициативных платежей путем вовлечения граждан в управленческие процессы обеспечения своей жизнедеятельности».

По данным местных властей, общий объем налоговых поступлений в бюджетную систему Российской Федерации, собранных на территории округа, по итогам 2024 года прогнозируется на уровне 4,7 миллиарда рублей. Основные налоговые поступления по налогу на доходы физических лиц оцениваются в сумме 1,5 миллиарда рублей, налогу на добавочную стоимость – 1,3 миллиарда рублей, налогу на прибыль организаций – 738 миллионов рублей. Среднегодовой рост налоговых поступлений в бюджетную систему Российской Федерации планируется в 2025 году на уровне 4 процента, в 2026-2027 годах – на уровне 3 процента.

ИА «Орелград»