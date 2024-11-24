Подрядчики частично устранили недостатки в новых ФАПах

Работа над ошибками была проведена после аудиторской проверки.

Представители Контрольно-счетной палаты Орловской области приняли участие в заседании комитета по бюджету, налогам и финансам Орловского областного Совета народных депутатов. В частности, как сообщили в КСП, с результатами проверки использования бюджетных средств, направленных на приобретение быстровозводимых модульных фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП), депутатов ознакомила заместитель начальника экспертно-аналитического отдела Наталья Новикова. Финансируются данные работы в рамках реализации региональной программы Орловской области «Модернизация первичного звена системы здравоохранения» национального проекта «Здравоохранение».

При проведении проверки были выявлены нарушения, в связи с чем аудиторы внесли представления в адрес исполняющего обязанности руководителя департамента здравоохранения Орловской области и руководителе Плещеевской, Нарышкинской, Кромской и Новосильской центральных районных больниц. Медики отреагировали на представления и уже отчитались перед КСП о выполнении требования. В частности, они направили подрядчикам – компаниям «Универсал 36», «Смолстрой» и «БСТ-Модуль» претензии об устранении недостатков, допущенных при исполнении контрактов по поставке и монтажу быстровозводимых модульных конструкций.

В результате «Смолстрой» «подлатал» новый ФАП в Новосильском районе – судя по отчету, там были устранены неровности в виде волн и неплотного прилегания линолеума к основанию пола, дефекты при установке металлической лестницы и пандуса. Подрядчик также оплатил начисленную ему пеню за просрочку исполнения обязательств по поставке и монтажу ФАПа. В Кромском районе «Унверсал 36» во исполнение требований установил одиночные мойки из нержавейки в помещениях ФАПа в соответствии с техническими требованиями к контракту.

«Вместе с тем, поставщиком не произведена замена линолеумного покрытия полукоммерческого типа на коммерческий, – отмечает КСП. – Не устранены дефекты поперечных швов в покрытии из линолеума, не установлена защита конструкций основания от проникновения влаги и утепление обшивки стен цоколя. По указанному факту БУЗ ОО «Кромская ЦРБ» ведется претензионная работа». Тот же подрядчик установил три одиночные мойки из нержавейки в ФАПе на территории Урицкого района.

Также подрядчиком представлен исправленный технический паспорт с изменением расположения и количества оконных проемов, устранены дефекты поперечных швов в покрытии из линолеума. Вместе с тем, не произведена замена линолеумного покрытия полукоммерческого типа на коммерческий. По указанному факту претензионную работу ведет уже Нарышкинская ЦРБ. Компания «БСТ – Модуль» устранила дефекты поперечных швов в покрытии из линолеума (швы между примыкающими друг к другу листами линолеума спаяны, соединительные металлические планки убраны) в ФАПе, построенном в деревне Лаврово Орловского муниципального округа.

ИА «Орелград»