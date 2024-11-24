В Ливнах растет число будущих спортсменов

Количество занимающихся спортом горожан увеличивается ежегодно.

В Ливнах наметилась позитивная тенденция увеличения числа горожан, занимающихся спортом. По данным местной администрации, если в 2020 году таковых насчитывалось чуть более 17 000 человек, то в 2021 году их количество выросло до 18 456 человек, в 2022 году – до 20 348 человек. В 2023 году показатель остался примерно на том же уровне, но местные власти намерены увеличить его в ближайшие пять лет, в связи с чем была утверждена в новой редакции муниципальная программа развития массового спорта и физкультуры.

В настоящий момент на территории города Ливны насчитывается 90 спортивных сооружений, в том числе: два ФОКа, один стадион, один ФОКОТ, 39 плоскостных сооружений, 32 спортивных зала, плавательный бассейн, 12 футбольных полей, 19 объектов городской и рекреационной инфраструктуры, в том числе восемь площадок с уличными тренажерами, восемь сезонных катков и три универсальных площадки. В 44 учреждениях и организациях проводится физкультурно-оздоровительная работа.

«Ежегодно в городе Ливны проводятся более 50 физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий с гражданами города различных возрастных групп, – следует из паспорта муниципальной программы. – Ливенские спортсмены также принимают участие в областных, всероссийских соревнованиях, в первенствах Европы и мира по различным видам спорта».

Современное состояние сферы физической культуры и спорта в городе Ливны, по мнению местных властей, во многом является результатом реализации стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации. А муниципальная программа выступает средством ее реализации на местном уровне и с учетом местных условий. Одной из основных задач в Ливнах видят создание условий для развития физической культуры, привлечения, прежде всего детей, подростков и молодежи к занятиям спортом.

«Развитие массового и детского спорта, осуществление тренировочного и соревновательного процессов проводятся в учреждении дополнительного образования МБУ ДО «Спортивная школа» города Ливны, – уточняют авторы программы. – В учреждении, услуги для детей и молодежи предоставляются бесплатно в рамках реализации муниципального задания. Тренировочную работу ведут 26 штатных работников».

В целом в сфере физической культуры и спорта в городе Ливны занято 86 штатных работников, в том числе 70 с высшим образованием, 16 – со средним специальным физкультурным образованием. В девяти школах работают 28 специалистов в области физической культуры, из них 24 с высшим и четыре со средним специальным образованием.

ИА «Орелград»