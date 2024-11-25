Орловская область рассчитывает почти на 20 миллиардов из Москвы

Правительство региона представило проект бюджета ко второму чтению.

Руководитель департамента финансов Орловской области Елена Сапожникова представила в Орловском облсовете народных депутатов проект областного бюджета на три года веред. Напомним, месяцем ранее он был принят в первом чтении. Ко второму чтению в департаменте принимали поправки, а также ждали принятия федерального бюджета в окончательной редакции. На днях Госдума его приняла, после чего прояснились основные характеристики бюджета Орловской области.

Вопреки ожиданиям, его доходная часть по сравнению с первым чтением не увеличилась, а сократилась. Прогнозируемый общий объем доходов областного бюджета на 2025 год – 58,504 миллиарда рублей, что на 1,084 миллиарда рублей меньше, чем было в первом чтении. Связано это, прежде всего, с сокращением объем поступлений из федерального бюджета на 1,719 миллиарда рублей. «Руководитель финансового блока Правительства региона пояснила, что изменения, в том числе, связаны с перераспределением общего объема дотаций для оказания дополнительной помощи на поддержку как новых территорий, так и приграничных регионов, подвергающихся сейчас массированной атаке», – сообщили в пресс-службе Орловского облсовета.

Тем не менее, Орловская область по-прежнему рассчитывает на крупную финансовую поддержку из федерального бюджета. Объем межбюджетных трансфертов, получаемых регионом из бюджетной системы Российской Федерации, на 2025 год планируется утвердить в сумме 19,772 миллиарда рублей, на 2026 год – в сумме 14,459 миллиарда рублей, на 2027 год – в сумме 14,34 миллиарда рублей. Елена Сапожникова отметила, что в 2025 году планируется ряд новых трансфертов, не предусмотренных в первом чтении.

«Это, в частности, средства на повышение эффективности службы занятости, софинансирование региональных программ по повышению рождаемости, финансирование реализации программы «Регион для молодых», приведение в порядок общежитий колледжей и техникумов, оснащение предметных классов школ и спортивных объектов, – перечислили в парламентской пресс-службе. – По сравнению с первым чтением увеличены федеральные средства на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогам, реализацию региональных проектов модернизации первичного звена здравоохранения и выполнение мероприятий по модернизации школьных систем образования».

ИА «Орелград»