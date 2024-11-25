Экспертизу поправок в бюджет области провела КСП

Анализ был проведен в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Контрольно-счетная палата Орловской области вынесла заключение по итогам экспертизы проекта внесения изменений в областной бюджет на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов. Поправки предполагается внести на ближайшей сессии Орловского облсовета народных депутатов. КСП в целом законопроект одобрила. Он предусматривает изменение основных параметров областного бюджета на 2024 год соответствии с прогнозами главных администраторов доходов и подтверждается общей динамикой поступлений.

«При этом фактическое исполнение доходов от размещения средств бюджетов, доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат государства, доходов от продажи материальных и нематериальных активов, административных платежей и сборов превышает устанавливаемые показатели, но может быть нивелировано имеющимися рисками неисполнения прогнозируемых показателей по налогу на прибыль организаций», – отмечают при этом в КСП.

Плановые показатели по безвозмездным поступлениям предлагается увеличить на 458,448 миллиона рублей. Изменение объема безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы осуществляется в соответствии с полученными уведомлениями о предоставлении межбюджетных трансфертов. Объем расходов областного бюджета в 2024 году предлагается увеличить на 975,084 миллиона рублей, до уровня 62,448 миллиарда рублей), в том числе за счет за счет средств областного бюджета – 111,097 миллиона, за счет целевых безвозмездных поступлений – 863,987 миллиона рублей.

В рамках государственных программ Орловской области расходы увеличиваются на 728,136 миллиона рублей, или до уровня 58,569 миллиарда рублей. При этом расходы за счет средств областного бюджета уменьшаются на 124,455 миллиона рублей. Наибольший объем уменьшений бюджетных ассигнований на реализацию государственных программ за счет средств областного бюджета установлен по государственным программам «Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области», «Образование в Орловской области», «Обеспечение условий и формирование комфортной среды проживания в Орловской области».

При этом существенный рост бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета запланирован по государственной программе «Развитие строительного комплекса Орловской области» – на 155,666 миллиона рублей, которые будут пущены на реализацию инфраструктурного проекта «Водопроводные сети в Советском районе города Орла». Добавим, что плановый дефицит бюджета на 2024 год предлагается утвердить в сумме 2,218 миллиарда рублей, снизив его на 71,19 миллиона рублей.

ИА «Орелград»