Дом полярника Русанова запретили портить рекламой

25.11.2024 | 9:00 Закон и порядок, История, Новости

Список ограничительных мер утвердил орловский губернатор.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

Губернатор Орловской области Андрей Клычков издал постановление об установлении зон охраны объекта культурного наследия федерального историко-культурного значения «Дом, в котором в 1875–1901 гг. жил полярный исследователь и революционер Русанов Владимир Александрович», 1875–1901 гг.». Этот музей расположен в Орле на улице, которая сама носит имя легендарного исследователя. Также губернатор утвердил требования к градостроительным регламентам в границах установленных зон охраны.

Соответствующие данные будут внесены в федеральную государственную информационную систему территориального планирования в течение 90 дней с даты вступления в силу губернаторского постановления. В частности, утвержден режим использования земель и требования к градостроительным регламентам в границах охранной зоны (ОЗ). Документом разрешается применение специальных мер, направленных на сохранение и восстановление историко-градостроительной среды. Иными словами, допускается восстановление, воссоздание, восполнение частично или полностью утраченных элементов, но только на основе историко-архивных исследований и с учетом стилистических особенностей объекта культурного наследия.

Также разрешается проведение земляных, землеустроительных, хозяйственных и иных работ, не ухудшающих условий сохранности и визуального восприятия объекта, снос некапитальных строений, сооружений и линейных объектов, проведение работ по благоустройству территории, в том числе организация пешеходных тротуаров, дорожек, площадок, малых архитектурных форм и произведений монументально-декоративного искусства, мемориальных знаков.

В то же время запрещается строительство объектов, возведение временных построек, прокладка и ремонт сетей инженерно-технического обеспечения надземным, наземным и совмещенным способами. Под запретом установка средств наружной рекламы и информации – рекламных конструкций, щитов, баннеров и растяжек. Исключение сделано только для временных элементов информационно-декоративного оформления событийного характера, так называемых мобильных информационных конструкций, включая праздничное оформление.

Также не допускается применение глухих ограждений на общественных территориях, высадка кустарников и деревьев, закрывающих обзор Дома Русанова, вырубка зеленых насаждений, за исключением санитарных рубок, размещение неорганизованных автостоянок и автопарковок, размещение взрывоопасных и пожароопасных объектов и технологий с динамическим воздействием, установка оборудования линейных объектов и вышек сотовой связи.

ИА «Орелград»


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