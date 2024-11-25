Россельхознадзор сообщил о снижении нагрузки на бизнес

Территориальное управление провело публичные обсуждения правоприменительной практики.

Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям провело публичные обсуждения результатов правоприменительной практики за третий квартал 2024 года. Мероприятие прошло в режиме видеоконференцсвязи, в нем приняли участие представители органов исполнительной власти, местного самоуправления, а также отраслевых объединений, общественных организаций. Провел публичные обсуждения руководитель ведомства Евгений Черный, отметивший увеличение количества профилактических мероприятий при одновременном снижении числа составленных протоколов.

«Так, за 9 месяцев 2024 года ведомство провело 1776 профилактических визитов, объявило 22 135 предостережений. Данные показатели превышают цифры 2023 года на 6 процентов и 24 процента соответственно. При этом количество составленных протоколов снизилось на 10 процентов, что свидетельствует об уменьшении административной нагрузки на бизнес», – сообщает пресс-служба ТУ Россельхознадзора.

В прозвучавших докладах был представлен обзор новых нормативно правовых актов и результаты правоприменительной практики по направлениям деятельности. Особое внимание было уделено внедрению федеральной государственной информационной системе «Семеноводство» и вступившему в силу 1 сентября 2024 года Государственному реестру сортов и гибридов, допущенных к использованию.

К слову, за 9 месяцев 2024 года Управлением было проведено 408 мероприятий по контролю за оборотом семян сельскохозяйственных растений. В результате было выявлено 94 нарушения при производстве семян без исследований на ГМО (генетически модифицированные организмы) и реализации семян с нарушением требований к маркировке. В рамках исследований вегетативных частей растений на ГМО проведено обследование 546,2 тысяч га посевов сельскохозяйственных культур, в том числе 99,1 тысячи га, высеянных на семеноводческих участках для производства семян.

В целом было отобрано 382 пробы вегетативных частей растений для исследования на ГМО, положительных проб не выявлено. В рамках профилактических визитов за три квартала было установлено 130 фактов использования на площади 147,3 тысячи га и хранения 34,8 тысячи тонн семян для производства, без проведения исследований на ГМО. В рамках предотвращения и пресечения готовящихся нарушений, было проведено 4192 профилактических мероприятий, по результатам которых было объявлено 1963 предостережения. Проведено 374 профилактических визита, 1644 консультирования и 211 информирований.

ИА «Орелград»