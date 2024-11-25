Главой Орловского округа стал Черных

Местные депутаты избавили его от приставки «и.о.».

Депутаты Орловского окружного Совета на своей прошедшей сессии приняли решение «Об избрании главы Орловского муниципального округа Орловской области». Оно принято в соответствии со статьей 36 местного Устава. Дала депутаты утвердили протокол № 2 заседания счетной комиссии по выборам главы, а затем официально избрали главой Александра Черных. Днем вступления его в должность главы Орловского муниципального округа депутаты постановили считать 25 ноября 2024 года. Также депутаты постановили опубликовать их решение в газете «Муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте Орловского муниципального округа.

По большому счету для округа с избранием нового главы ничего не изменилось, поскольку последние месяцы Александр Черных и так занимал этот пост, но в качестве исполняющего обязанности главы. Напомним, что до этого он был заместителем предыдущего главы Романа Жукова, который в минувшем августе неожиданно покинул свой пост. Депутаты приняли тогда его отставку с формулировкой «по собственному желанию». С августа Черных исполнял обязанности главы, а в сентябре Окружной совет принял решение о проведении отбора кандидатур на должность главы.

Заявки на участие принимались в течение всего октября, затем с ними работала счетная комиссия. Незадолго до сессии Окружного совета прошел заключительный отбор претендентов, на котором они лично презентовали свои программы. Для участия в отборе обязательным было наличие высшего образования и опыта профессиональной деятельности в области государственного или муниципального управления, экономики, финансов и хозяйственного управления, знание Конституции РФ, федеральных и региональных законов, указов президента и постановлений правительства страны.

Как же рассказывал «Орелград», при проведении конкурсного отбора комиссия обращала внимание на наличие у претендентов навыков оперативного принятия и реализации управленческих решений, планирования работы, контроля, анализа и прогнозирования, адаптации к новой ситуации и принятия новых подходов в решении поставленных задач, своевременного выявления и разрешения проблемных ситуаций и т.д.

ИА «Орелград»