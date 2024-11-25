Клычков признал кадровый кризис в промышленности

Вопрос обсуждался на оперативном совещании орловского правительства.

С докладом об адресной поддержке повышения производительности труда на орловских предприятиях выступил глава областного департамента промышленности и торговли Денис Леонов.

Губернатор Андрей Клычков, комментируя выступление, признал, что возможность выбора кадров в области оставляет желать много лучшего. «У нас с вами 17 тысяч вакансий на одну тысячу предложений на рынке труда», – констатировал он.

Также Клычков заявил, что предприятиям обязательно придётся развиваться в двух направлениях. Одно — это повышение производительности труда, другое — увеличение социальных гарантий для своих работников. По мнению губернатора, в данном случае альтернативные возможности отсутствуют.

«Те, кто идут по пути предыдущего развития — тупик, совершенно точно, вопрос времени», – указал Андрей Клычков.

ИА «Орелград»