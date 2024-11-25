У орловцев конфисковали около 8 тысяч объектов

Такой мере воздействия подверглись нарушители административных норм.

Государство конфисковало у них объекты, которые являлись либо орудиями совершения правонарушения, либо предметами правонарушения. Речь идёт, например, о сельскохозяйственной и продовольственной продукции, телефонах, компьютерной и бытовой технике, лекарствах, парфюмерии и косметике, а также мебели. Основанием для таких конфискаций является соответствующий федеральный закон.

С 2022-го по текущий годы орловцы лишились 7876 объектов. Об этом стало известно на сегодняшнем оперативном совещании у губернатора Орловской области.

Судьбу конфискованного имущества решает специальная комиссия. Его могут переработать или уничтожить, передать на реализацию, оставить в областной собственности, передать в федеральную или муниципальную собственность. Как отметила руководитель областного департамента государственного имущества и земельных отношений Ольга Платонова, выгода от продажи имущества обычно бывает небольшой.

«Надо следить, чтобы хранение не было дороже, чем само имущество. Чтобы мы не тратили на это деньги», – отметил губернатор Андрей Клычков.

ИА «Орелград»