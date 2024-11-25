Хулигана из поезда «Адлер – Москва» судили в Орле

Мужчину обвиняли в применении насилия к сотруднику полиции.

Дело рассматривал Орловский районный суд Орловской области с участием заместителя Орловского транспортного прокурора. Подсудимый оказался гражданином Российской Федерации, не имеющим постоянного места жительства на территории РФ. Он был обвинен в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 Уголовного кодекса РФ (преступление против порядка управления). В качестве потерпевшего по уголовному делу выступал сотрудник транспортной полиции.

Последний нес дежурство в поезде «Адлер – Москва». Проходя по вагонам вместе со своим напарником, он обратил внимание на пассажира, который по внешним признакам находился в состоянии алкогольного опьянения. Стражи правопорядка решили, что внешний вид гражданина был «оскорбляющим человеческое достоинство и общественную нравственность», то есть своими действиями мужчина уже совершал административное правонарушение, предусмотренное статьей 20.21 КоАП РФ.

Полицейские представились, предъявили служебные удостоверения и потребовали от гражданина, чтобы тот предъявил им свои документы, удостоверяющие личность. В ответ на законные требования сотрудников полиции нетрезвый гражданин сначала правой рукой толкнул полицейского в область грудной клетки, а затем нанес со значительной силой удар кулаком по груди полицейского. Произошло это, когда поезд следовал по территории Орловского муниципального округа, по перегону железнодорожных станций «Орел – Стальной Конь». Поэтому гражданина судили в Орле.

В отчет на агрессию, полицейский применил к хулигану силовой прием и повалил его на пол вагона, уложив его на живот. Однако дебошир не сдался. Он умудрился ударить затылком полицейского по лицу, из-за чего тот получил повреждение в виде ушиба мягких тканей челюстно-лицевой области. В судебном заседании подсудимый, воспользовавшись правом, предусмотренным статьей 51 Конституции РФ, отказался от дачи показаний. А на предварительном следствии он по существу пояснить ничего не смог, сославшись на то, что был пьян, и не помнит событий той ночи. Вина гражданина была доказана. Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 100 000 рублей, но с учетом времени содержания его под стражей, а в СИЗО мужчина провел почти год, суд постановил полностью освободить его от отбывания наказания в виде штрафа.

ИА «Орелград»