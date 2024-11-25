Спортсменам-стипендиатам уточнили возрастной ценз

Изменения внесены в положение о губернаторских стипендиях.

Постановление подписал временно исполняющий обязанности губернатора Вадим Тарасов. Поправки внесены в целях поддержания нормативной правовой базы Орловской области в актуальном состоянии. Изменениям подвергло действующее с 2011 года «Положение о стипендии губернатора для молодых перспективных спортсменов Орловской области». В частности, корректировке подверглись некоторые условия назначения губернаторских стипендий.

Согласно новой редакции документа, получателями стипендий могут быть спортсмены, которые по состоянию на 1 января года, следующего за годом представления документов, не достигнут возраста 22 лет. А раньше условие было таким: «кандидатами на получение стипендий могут быть учащиеся областных государственных и муниципальных учреждений дополнительного образования детей – детско-юношеских спортивных школ, специализированных детско-юношеских школ олимпийского резерва, учреждений дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности в возрасте до 21 года (включительно)».

Согласно поправкам, отныне кандидаты на получение стипендий выдвигаются организациями, реализующими дополнительные общеобразовательные программы в области физической культуры и спорта или аккредитованными региональными спортивными федерациями по видам спорта. Последним надо в срок до 1 декабря текущего года представить в департамент физической культуры и спорта Орловской области пакет документов на каждого кандидата.

Помимо ходатайства о назначении стипендии молодым перспективным спортсменам Орловской области потребуются протоколы их успешного выступления на соревнованиях с 1 декабря предыдущего года по 30 ноября текущего года, копия документа, удостоверяющего личность, или копию свидетельства о рождении для кандидата в возрасте до 14 лет, документ, подтверждающий место жительства на территории Орловской области, а также согласие на обработку персональных данных.

По новым правилам, для рассмотрения документов кандидатов на получение стипендий губернатора в департаменте физической культуры и спорта создается специальная экспертная комиссия. Причем в ее состав должны входить не только представители самого департамента, но и руководители спортивных организаций и представители региональных общественных организаций, действующих в сфере физической культуры и спорта. Размер стипендии молодым перспективным спортсменам региона составляет 3 тысячи рублей ежемесячно, ежегодно их получают свыше 30 спортсменов.

ИА «Орелград»