В Орловской области непогода повредила 30 крыш

Пострадали как жилые дома, так и социальные объекты.

Об этом стало известно на сегодняшнем оперативном совещании у губернатора Орловской области.

Среди жилых домов есть повреждения как в частном секторе, так и в многоквартирных зданиях. Из последних наиболее серьёзно пострадали два в Ливенском районе — в деревне Росстани и в селе Козьминское, а также ещё один в Залегощенском районе в деревне Ржаное.

При этом в Козьминском (на улице Молодёжной, 4) кровля разрушилась наполовину. В связи с этим пришлось собрать комиссию по чрезвычайным ситуациям. Сейчас проблему ликвидируют за счёт средств из фонда капитального ремонта.

«Заключается оперативный договор. На текущей неделе приступим к восстановлению. Дом накрыт плёнкой — это как временная мера», – рассказал Сергей Латынин, глава Департамента жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и энергосбережения Орловской области.

Среди социальных объектов, в основном, пострадали школы. Таких общеобразовательных учреждений оказалось 12. «Где-то был сорван конёк, где-то фронтоны, где-то листы. В настоящее время все недочёты устранены», – доложил Латынин.

ИА «Орелград»