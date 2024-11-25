На Орловщине четыре муниципалитета не завершили закупку квартир для сирот

Об этом стало известно на оперативном совещании у губернатора.

Оно проходит в эти минуты.

Одной из тем стала закупка жилья для детей-сирот. Как рассказал глава областного департамента ЖЭК, ТЭК и энергосбережения Сергей Латынин, в этом году закрыты соответствующие потребности 214 таких граждан.

При этом планировалось поддержать 194 сироты. Так что плановый показатель не только достигнут, но и перевыполнен.

В то же время процедуры закупки не завершены в четырёх муниципалитетах — по четырём жилым помещениям. «Ливны, Мценск Тросна, Верховье», – перечислил Латынин.

Отметим, что сироты могут решить данный вопрос двумя путями — получив либо реальную квартиру, либо жилищный сертификат. В этом году им выдано 172 квартиры и 42 сертификата. Бюджетные затраты составили, соответственно, 446,7 миллиона и 103 миллиона рублей.

ИА «Орелград»