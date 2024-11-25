На Орловщине отремонтировали дорогу через суд

25.11.2024 | 11:45 ЖКХ, Новости

С соответствующим требованием выступила прокуратура.

Фото: ИА «Орелград»

Объект находится в Хотынецком районе. Проблемные участки выявили на автомобильной дороге «Болхов – «Орёл – Витебск» – Ждимир».

Как рассказали в прокуратуре Орловской области, дорожное покрытие не соответствовало необходимым нормативам.

В итоге надзорное ведомство обратилось в Хотынецкий районный суд с иском к «Орёлгосзаказчику». Прокуратура требовала привести трассу в нужное состояние. Суд удовлетворил иск.

К данному моменту судебное решение исполнено.

Ранее стало известно, что прокуратура заставила починить крышу в школе в Глазуновском районе.

ИА «Орелград»


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