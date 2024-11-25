На Орловщине стартовала горячая линия по ВИЧ-инфекции

Мероприятие приурочено ко Всемирному дню борьбы со СПИДом.

Эта дата приходится на 1-е декабря.

Горячую линию проводит региональное Управление Роспотребнадзора и «Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области». Звонки будут приниматься с сегодняшнего дня по 2-е декабря. Специалисты готовы ответить на любые вопросы, связанные с данной темой.

Звонить можно по рабочим дням в период с 9 до 17 часов. Перерыв — с 13:00 до 13:45.

Контактные телефоны:

8 (486 2) 42-91-82, 41-53-11, 42-37-75 (отдел эпидемиологического надзора Управления),

8 (486 2) 77-06-89 и 77-09-36 (эпидемиологический отдел «Центра гигиены и эпидемиологии»),

8 (486 2) 75-02-76 (консультационный центр «Центра гигиены и эпидемиологии»),

8 (486 77) 7-18-93, 7-13-34, 2-07-33 (отдел Управления по Ливнам),

8 (486 46) 4-03-90, 2-08-39, 4-15-39 (отдел Управления по Мценску),

8 (486 43) 2-15-98 и 2-25-07 (отдел Управления по Кромам),

8 (486 76) 2-47-27 и 2-39-49 (отдел Управления по Верховью).

Также звонки принимаются по телефону Единого Консультационного центра Роспотребнадзора (8 800 555 49 43). Кроме того, мероприятие проводится на сайтах стопвичспид.рф и o-spide.ru.

ИА «Орелград»