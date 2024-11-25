В Орле семья чуть не погибла из-за газовой колонки

Потребовалась госпитализация пятерых человек.

Новость сообщили на Станции скорой медицинской помощи города Орла.

Соответствующий вызов поступил в Единый областной диспетчерский центр. Фельдшер Ирина Красильникова, принимавшая звонок, правильно поняла причину плохого самочувствия орловцев — отравление угарным газом из-за неисправной колонки.

Пострадавшим дали нужные рекомендации — перекрыть газ и открыть окна, а также надеть тёплую одежду. Затем на место направили «Скорую помощь». Кроме того, соответствующую информацию передали в газовую службу.

Известно, что в семье шесть человек. В областную больницу и НКМЦ имени Круглой госпитализировали троих взрослых и двоих детей. Одному несовершеннолетнему – всего четыре месяца, второму ребёнку исполнилось 14 лет.

Ещё один пострадавший взрослого возраста отказался от госпитализации и остался дома.

«Сейчас жизнь пациентов вне опасности», – уточнили врачи.

ИА «Орелград»