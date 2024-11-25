Орловец врезался в три препятствия подряд

Водитель «Лады» погиб.

ДТП произошло накануне в 14 часов 55 минут. Всё случилось в Орле в Советском районе на улице Андрианова у дома №1.

Как рассказали в Управлении Госавтоинспекции Орловской области, 73-летний мужчина выезжал на «Ладе Гранта» с территории, прилегающей к строительному объекту. Получилось так, что орловец сначала наехал на металлические ворота, затем врезался в бордюрный камень, а после — ещё и в металлический забор.

«В результате ДТП водитель скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи», – указали в ведомстве.

Всего за эти выходные на территории Орловской области зарегистрировано 28 ДТП. Это единственный случай, закончившийся гибелью человека. Ещё двое получили различные травмы.

ИА «Орелград»