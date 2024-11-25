На Орловщине увековечили морпехов и моряков

Новый памятный знак установлен в Ливнах.

Об этом сообщает «Принт-ТВ».

Мемориальный объект установлен в сквере имени Шипунова. Однако официальное открытие памятного знака ещё не состоялось.

Как уточняет СМИ, церемония пройдёт в эту среду. Ориентировочное время начала мероприятия — 14 часов 45 минут.

Знак напоминает о защитниках Родины, которые принадлежали к этим видам и подразделениям войск. Его частью являются цитаты Петра 1 и адмирала Нахимова, а также портрет первого российского императора.

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ИА «Орелград»