На орловских дорогах за 10 месяцев погибли 53 человека

Без малого 700 человек получили различные травмы.

Управление МВД России по Орловской области обнародовало статистику дорожно-транспортных происшествий по итогам 10 месяцев 2024 года. Сообщается, что за это время количество учетных ДТП снизилось на 4,5 процента по сравнению с предыдущим годом. На автотрассах федерального значения произошло 134 ДТП, на других автодорогах вне городов и населенных пунктов – 193. Тревожным фактором является то, что за 10 месяцев на орловских дорогах погибли 53 человека и 690 получили ранения различной степени тяжести.

При этом в УМВД отмечают, что в отчетном периоде времени во взаимодействии с органами государственной и муниципальной власти, владельцами автодорог и предприятиями дорожного комплекса были реализованы комплексные меры, направленные на снижение аварийности на дорогах области. Ем не менее, неудовлетворительные дорожные условия способствовали совершению 139 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 198 человек получили ранения различной степени тяжести, а 18 человек, к сожалению, погибли.

По вине нетрезвых водителей за 10 месяцев текущего года было совершено 61 дорожно-транспортное происшествие. При этом сотрудниками Госавтоинспекции было пресечено 1086 фактов управления транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. За повторное управление автомашиной в нетрезвом виде в этом году возбуждено уже 126 уголовных дел. Ранее пресс-служба Орловского областного суда сообщала, что в первом полугодии 2024 года было рассмотрено 523 административных дела, возбужденных за управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, и отказ от медосвидетельствования на состояние опьянения.

Ответственность за такие правонарушения предусмотрена статьями 12.8 и 12.26 КоАП РФ. Для сравнения, в первом полугодии 2023 года было рассмотрено 892 таких дела, то есть их количество снизилось за год на 40 процентов. В облсуде считают, что такая тенденция отмечается в связи с улучшением профилактической работы. В целом в текущем году судами Орловской области 417 человек в административном порядке были наказаны, общая сумма наложенного на них штрафа превысила 11 миллионов рублей, 11 человек получили арест в качестве наказания. С лишением права управления транспортными средствами наказание было назначено 387 водителям.

ИА «Орелград»