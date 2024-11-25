В Орле «мост глупости» разломил «Газель» пополам

Автомобиль получил серьёзные повреждения.

Авария произошла сегодня. Всё случилось по классической схеме. Водитель фургона на базе автомобиля «ГАЗ» попытался проехать под Александровским (Ленинским) мостом, игнорируя ограничения по высоте транспорта.

Правда, результат оказался даже эпичнее, чем обычно. «Газель» буквально переломилась пополам.

Как пишет «Орёлтаймс», за последние семь лет подобная судьба постигла уже 117 автомобилей. В этом году под Александровским мостом не смогли проехать 5 машин, в минувшем году — 27.

Отметим, что городские власти предпринимали меры по предупреждению подобных ситуаций. Так, в конце 2023-го года рядом с мостом установили новые знаки, серьёзно усилившие ограничения. Возможную предельную высоту проезжающего транспорта снизили с трёх метров до 1,7 метра.

Добавим, что не так давно свой «мост глупости» появился и в Ливнах.

ИА «Орелград»