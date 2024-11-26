Администрация губернатора проверила драмтеатр

Отчет о результатах плановой проверки появился в открытом доступе.

Обнародованы результаты плановой выездной проверки, проведенной главным контрольным управлением администрации губернатора и правительства Орловской области. Это была проверка бюджетного учреждения культуры «Орловский государственный академический театр имени И.С. Тургенева» на предмет соблюдения требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд.

Основанием для проведения плановой выездной проверки послужил соответствующий приказ администрации губернатора. Проверкой был охвачен период с 1 августа 2021 года по 1 августа 2024 года. В результате были выявлены некоторые нарушения. Как следует из отчета, в нарушение части 1 статьи 16 Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» учреждением за период с 1 января по 17 января 2022 года семь договоров было заключено ранее даты формирования, утверждения и размещения плана-графика закупок товаров, работ и услуг на 2022 финансовый год.

Закон же гласит, что закупки, не предусмотренные планами-графиками, не могут быть осуществлены. Кстати, аналогичные нарушения были допущены и в текущем году – по данным администрации губернатора, театр заключил пять договоров еще до того, как был утвержден план-график закупок. Из отчета также следует, что в нарушение части 2 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ в 34 договорах, заключенных учреждением в 2021-2024 годах, отсутствует информация о том, что цена контракта является твердой и определяется на весь срок его исполнения.

По мнению проверяющих, учреждением была направлена неполная и недостоверная информация при составлении и размещении в единой информационной системе отчета об объеме закупок у представителей малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций за 2021 год. Также было зафиксировано несколько фактов опубликования данных в реестре контрактов с нарушением установленного срока, причем сроки опоздания варьировались от 1 до 99 рабочих дней. Информация о результатах плановой выездной проверки была направлена члену в департамент культуры Орловской области для сведения.

ИА «Орелград»