Капремонт забора на берегу Оки взяли на особый контроль

Объект располагается на территории археологического памятника.

В Орле проект капитального ремонта забора стал предметом изучения экспертов, которые изучили предстоящие работы и составили акт государственной историко-культурной экспертизы. Дело в том, что забор расположен в границах территории выявленного объекта археологического наследия «Культурный слой исторической части города Орла «Левый берег реки Ока». Памятник поставлен на государственную охрану приказом управления по государственной охране объектов культурного наследия Орловской области в 2018 году.

В соответствии с требованиями статьи 36 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» строителям необходимо предусмотреть мероприятия по обеспечению сохранности объекта археологического наследия. Список требований также утвердили эксперты, на основании данных проведенной археологической разведки и историографии. В частности, строителям предписывается проведение охранных мероприятий: строительно-монтажных работ предписано проводить строго в границах землеотвода.

Также эксперты требуют обеспечить контроль за соблюдением проектных решений при реализации проекта капитального ремонта забора, обеспечить письменное ознакомление подрядных организаций с информацией об ограничениях, наложенных на земельный участок, чтобы они ненароком не повредили культурный слой исторической части города Орла. Соответствующий инструктаж должен быть проведен с рабочими. Причем требования по обеспечению сохранности объекта археологического наследия должны быть доведены до них под роспись.

В целом, эксперты установили, что проект отвечает требованиям законодательства, и выдали положительное заключение. По их мнению, работы основного периода (земляные работы по установке свай и разработке котлована для фундамента, опалубочные работы и др.) будут проходить в границах забора 1970 года, а также в балластном слое до глубины – 0,4 метра, что не окажет, при строгом соблюдении требований, негативного влияния на ВОАН «Культурный слой исторической части города Орла «Левый берег реки Ока».

ИА «Орелград»