Облсовет обсудит внедрение АвтоУСН

Вопрос внесен в повестку дня ближайшей сессии регионального парламента.

Депутаты Орловского облсовета на своей ближайшей сессии рассмотрят возможность введения в действие на территории Орловской области автоматизированной упрощенной системы налогообложения (АвтоУСН). Как сообщили в пресс-службе облсовета, орловские парламентарии проанализировали предложения коллег из Госдумы в ходе ноябрьского заседания комитета по бюджету, налогам и финансам, а на сессии планируют принять по этому вопросу окончательное решение. Речь идет о специальном налоговом режиме, который предложила ввести в регионах в качестве эксперимента Государственная Дума РФ.

«При этом регионы имеют право самостоятельно решать вопрос о том, принимать АвтоУСН или нет, – отмечает пресс-служба Орловского облсовета. – Специальный режим освобождает предпринимателей-налогоплательщиков от уплаты страховых взносов и за себя, и за сотрудников. Кроме того налогоплательщик сможет не сдавать декларацию и часть отчетов за своих работников. ФНС будет осуществлять эти операции самостоятельного, опираясь на данные из личного кабинета налогоплательщика».

Напомним, ранее предложение ввести в порядке эксперимента АвтоУСН в рамках «Делового утра» озвучила Ирина Емельянова, руководитель Управления ФНС России по Орловской области. Она напомни с 1 января 2025 года самозанятые, которые утрачивают право применять налог на профессиональный доход (НПД), смогут перейти на АвтоУСН – новый специальный налоговый режим, который в рамках эксперимента уже могут применять налогоплательщики в Москве, Московской и Калужской областях и Республике Татарстан.

«АвтоУСН заменяет налог на прибыль, НДС и налог на имущество, – пояснили в Управлении ФНС. – Декларация по налогу при этом режиме, расчет по форме 6-НДФЛ, расчет по страховым взносам, персонифицированные сведения о физических лицах, сведения о начисленных взносах на страхование от несчастных случаев на производстве не представляются. Доходы и расходы учитываются в личном кабинете налогоплательщика».

В свою очередь в ФНС России уточнили, что эксперимент продлится до 2027 года. Новый налоговый режим рассчитан на компании и индивидуальных предпринимателей, у которых работает не более пяти человек и чей годовой доход не превышает 60 миллионов рублей. Объект налогообложения «доходы» или «доходы минус расходы» выбирается налогоплательщиками самостоятельно и указывается в уведомлении. Основное преимущество АвтоУСН заключается в том, что налогоплательщики больше не обязаны подавать декларации.

«В рамках нового режима налогоплательщик признается давшим согласие банку, через который выплачивается заработная плата его сотрудникам, исчислять НДФЛ, – говорится в информации ФНС. – Налогоплательщики, которые будут применять режим, не уплачивают страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, а также на обязательное медицинское страхование. Также у таких налогоплательщиков отсутствует обязанность предоставлять расчеты по страховым взносам за своих сотрудников».

ИА «Орелград»