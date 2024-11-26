Финал конкурса чтецов анонсировала «Бунинка»

Участников будут оценивать по манерам и внешнему виду.

Орловская областная научная универсальная публичная библиотека им. И.А. Бунина анонсировала проведение финала VIII регионального конкурса чтецов «Земли Орловской бесценный дар: классика и современность». Библиотека проводит его совместно с Институтом развития образования. Финал состоится 28 ноября 2024 года в 10:00 в стенах «Бунинки». Старт конкурс взял еще 16 сентября. В этом году он посвящен творчеству орловских писателей XIX-XXI веков. В конкурсе участвуют ученики 9-11-х классов общеобразовательных учреждений Орла и Орловской области.

«Основные задачи конкурса: привлечение внимания молодежи к богатейшему литературному наследию Орловщины, популяризация искусства художественного чтения литературных произведений, содействие раскрытию творческого потенциала участников», – уточняет областная библиотека. Цель – пропаганда книги и чтения как важнейших факторов духовной жизни человека, привлечение внимания к русской классической и современной краеведческой литературе молодежи и подростков.

Первый этап конкурса был муниципальным, он проводился до 7 ноября в районах и городах. В настоящий момент конкурсная комиссия обрабатывает поступившие с мест заявки. Последовательность выступления конкурсантов на финальном этапе будет определена по алфавиту, использование конкурсантами мультимедийного и музыкального сопровождений не допускается. Участник конкурса может получить от 1 до 15 баллов. Критерии оценки определены положением о конкурсе, так что каждый участник должен о них знать.

Так, до 5 баллов финалист может получить за сценическую культуру. В данном случае жюри оценит внешний вид, манеры, собранность, выход и уход со сцены. До 5 баллов можно получить и за выразительность чтения: здесь оцениваться будет свобода звучания голоса, дикция, интонирование, культура произношения и темпоритмическое разнообразие приемов – до 5 баллов. Исполнительское мастерство (контакт и общение со зрителем, эмоциональное воздействие на слушателей) также может принести финалисту до 5 баллов. Члены жюри оценят выступления по каждому из критериев по пятибалльной шкале путем, после чего будет сформирована рейтинговая таблица участников. Победителям будут вручены дипломы, а участникам – сертификаты.

Возрастное ограничение: 12+

ИА «Орелград»