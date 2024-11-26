Медицинская библиотека устранила нарушения

Учреждение своевременно отреагировало на замечания аудиторов.

Орловская научная медицинская библиотека отчиталась перед Контрольно-счетной палатой Орловской области о мерах, принятых по итогам проверки целевого и эффективного использования бюджетных средств. Из отчета следует, что сотрудники учреждения прошли обучение, то есть повышение квалификации, «с целью соответствия ими занимаемых должностей». Руководством учреждения проводится работа по приведению в соответствие с действующим законодательством правоустанавливающих документов, являющихся основанием нахождения филиалов учреждения на территории бюджетных учреждений здравоохранения.

Ранее в рамках контрольного мероприятия были установлены факты несоблюдения учреждением требований к квалификации работников, установленных Единым квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и служащих. По мнению КСП, на должности некоторые работники библиотеки назначались при отсутствии документов об образовании или рекомендации аттестационной комиссии для назначения на должность лиц, не имеющих специальной подготовки или стажа работы, установленных требованиями к квалификации. Расходы на оплату труда таких работников составили 1,001 миллиона рублей.

Также приняты меры к устранению и дальнейшему недопущению нарушений Федерального закона №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Дело в том, что ранее в рамках проверки закупок товаров, работ и услуг аудиторы выявили пять фактов нарушений законодательства о контрактной системе в сфере закупок на общую сумму 374,4 тысячи рублей.

Кроме того, КСП установила ранее, что в нарушение Федерального закона «О некоммерческих организациях», в 2023 году учреждение осуществляло библиотечно-библиографическое и научно-информационное обслуживание категорий читателей, не предусмотренных его уставом, причем аудиторы насчитали 11 921 такое посещение. Соответственно, КСП посчитала, что библиотека в 2023 году неправомерно включила 11 921 посещение в исполнение показателя, характеризующего объем государственной услуги, доведенной до него департаментом здравоохранения Орловской области. Расходы на оказание таких услуг в 2023 году составили 5,504 миллиона рублей.

ИА «Орелград»