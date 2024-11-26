В Орле «Ингосстрах Банк» признали нарушителем закона о рекламе

Решение по делу вынесла комиссия Орловского УФАС России.

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы рассмотрела дело, возбужденное в отношении столичного СПАО «Ингосстрах» по признакам нарушений Закона «О рекламе». Из материалов следует, что еще в июле 2024 года в адрес регионального Управления ФАС поступило заявление физического лица. Гражданин пожаловался на распространение рекламы финансовых услуг АО «Ингосстрах Банк» посредством смс-сообщений, заявив, что не давал предварительного согласия на их получение.

Из смс-сообщений следовало, что сама компания – «это стабильность и выгодный кредит от 5% до 3 млн руб, до 5 лет». Далее абоненту предлагалось подать заявку, был указан номер мобильного телефона для связи и адрес сайта. Гражданин пожаловался и на второе смс подобного содержание, которое поступило на его телефон месяцем позже. В УФАС напомнили, что в соответствии с законом реклама – это информация, распространенная любым способом, в любой форме и с использованием любых средств, адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на привлечение внимания к объекту рекламирования, формирование или поддержание интереса к нему и его продвижения на рынке.

В данном случае квалифицирующими признаками рекламы стало то, что информация о получении кредита от 5%, до 3 млн рублей, до 5 лет распространялась по сетям электросвязи, а именно «посредством смс-сообщений рекламного характера с абонентского номера, условно обозначенного Ingosstrakh, на абонентский номер заявителя». При этом она была адресована неопределенному кругу лиц, что тоже является квалифицирующим признаком рекламы.

«Такой признак рекламной информации, как предназначенность ее для неопределенного круга лиц, означает отсутствие в рекламе указания о некоем лице или лицах, для которых реклама создана и на восприятие которых реклама направлена, – говорится в материалах дела. – Более того, под рекламой понимается определенная неперсонифицированная информация, направленная на продвижение определенного объекта рекламирования, даже если она направляется по определенному адресному списку».

Антимонопольщики признали содержимое смс-сообщений рекламой. Часть «обвинений» они в процессе изучения рекламы сняли, но в остальной части признали ее не соответствующей требованиям закона. В результате комиссия признала «Ингосстрах Банк» рекламодателем, нарушившим требования Закона «О рекламе», но предписание о прекращении нарушения решила не выдавать, а производство по делу в отношении СПАО «Ингосстрах» – прекратить. Материалы дела для возбуждения административного производства также решено не передавать в компетентный орган в связи с истечением срока давности привлечения к административной ответственности. Решение УФАС может быть обжаловано в арбитражный суд.

ИА «Орелград»