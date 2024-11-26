ФК «Орёл» оказался чемпионом по посещаемости

26.11.2024 | 12:03 Новости, Спорт

У орловской команды — самые преданные фанаты в дивизионе.

Фото: Пресс-служба губернатора Орловской области

В дивизионе «Б» второй лиги России по футболу подвели итоги сезона по посещаемости матчей. ФК «Орёл» оказался несомненным лидером. Игры с участием нашей команды возглавляют тридцатку самых посещаемых, занимая первые три места. Всего в список из 30 матчей входят сразу 13 футбольных поединков, где фигурирует «Орёл».

Наиболее посещаемыми играми дивизиона стали домашние поединки «орлов» с молодёжной командой подмосковных «Химок» (6784 зрителя), с тамбовским «Спартаком» (4767 зрителей) и долгопруденским «Космосом» (4621 зритель).

Впрочем, в соцсетях клуба отмечают, что фанаты поддерживали «Орёл» не только дома, но и на выездах. Например, когда клуб играл в Подмосковье (Ногинск, те же Химки и Долгопрудный), в Туле и даже в Москве, количество орловских болельщиков превышало количество местных.

«Уважение этим ребятам», – подчеркнули в пресс-службе ФК «Орёл».

Отметим, что футбольные итоги сезона для клуба оказались не столь впечатляющими. «Орёл», который впервые за долгое время вернулся в профессиональную лигу, занял 10-е место из 15-ти. Клуб выиграл 10 матчей и проиграл 13. Ещё пять встреч закончились вничью.

ИА «Орелград»


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