Афанасия Сайко хотят канонизировать как священноисповедника

Процесс находится на завершающей стадии.

Об этом рассказал насельник Успенского мужского монастыря Орла, руководитель комиссии Орловской епархии по канонизации Елеазар (Сухоруков). Новость прозвучала в интервью на «Радио России. Орёл».

«С учётом того, что он подвергался разным ссылкам, сидел в тюрьме, сидел в психиатрической больнице — мы сейчас добиваемся, чтобы он был канонизирован как священноисповедник, не просто как праведный блаженный. Исповедники — это те, кто подвергались определённым гонениям, но умерли своей смертью», – пояснил Елиазар.

По словам представителя епархии, процесс канонизации Афанасия Сайко вышел на финишную прямую. Собрано необходимое количество свидетельств помощи, которая оказывалась верующим по молитвам к этому человеку. Кроме того, составлено официальное подробное житие старца. Его автором является уроженец Орловской области — православный священник Алексей Гуглеватый.

Как пояснил Елиазар, после канонизации останки Сайко будут подняты из могилы и станут мощами. Увидеть их смогут все желающие. Также в честь орловского старца составят специальную службу и, скорее всего, напишут отдельный акафист (хвалебную песнь).

Ранее стало известно, что в Орле скончалась смотрительница могилы Афанасия Сайко – Лидия Корнеева.

ИА «Орелград»