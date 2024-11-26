Обслуживание госдолга Орловской области ограничат

Соответствующий пункт будет внесен в закон о бюджете на 2025 год.

Департамент финансов Орловской области представил обновленный проект бюджета региона на 2025 год, который во втором чтении рассмотрят депутаты Орловского облсовета. Один из пунктов главного финансового документа области регламентирует обслуживание государственного долга. Проектом решения предлагается установить предельный объем расходов областного бюджета на обслуживание государственного долга Орловской области в 2025 году – в сумме 121,9 миллиона рублей. Деньги, в частности, потребуются на уплату процентов за рассрочку в соответствии с соглашением о предоставлении Орловской области кредита из федерального бюджета.

Этот кредит был взят еще в 2010 году и не погашен до сих пор. Федеральный центр выдал его Орловской области для строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования, за исключением автомобильных дорог федерального значения. Впрочем, в 2025 году плата по нему будет незначительной – всего 146,7 тысячи рублей. Для сравнения, на уплату процентов за пользование бюджетным кредитом на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов в 2025 году будет потрачено 13,869 миллиона рублей.

В последующие два года расходы на обслуживание государственного долга Орловской области также будут ограничены. В частности, в 2026 году планируется потратить на указанные цели не более 114,3 миллиона рублей, в 2027 году – не более 106 миллионов рублей. По данным департамента финансов, по состоянию на 1 октября 2024 года государственный долг региона сложился в объеме 23,384 миллиарда рублей, но важно то, что в его структуре нет задолженности по рыночным заимствованиям. С 1 января 2024 года объем государственного долга сократился на 463,9 миллиона рублей.

Кстати, проектом бюджета правительству Орловской области разрешается принимать решения о привлечении кредитных ресурсов по результатам торгов, но только в пределах утвержденной программы государственных внутренних заимствований. В связи с этим предлагается установить верхний предел государственного внутреннего долга Орловской области на 1 января 2026 года в сумме 20,412 миллиарда рублей, внешнего долга – в сумме 33 574,9 тысячи евро.

ИА «Орелград»